Kostas Mitroglou a raté sa mi-temps. — C. Simon / AFP

La fin d’une aventure mouvementée. Le club grec de l’Aris Salonique a officialisé ce lundi après midi la signature de Kostas Mitroglou, en lui souhaitant la bienvenue à travers une vidéo. Elle compile les (rares) buts de l’attaquant sous ses anciennes couleurs de l'Olympique de Marseille, où il a résilié son contrat qui courait jusqu’en juin prochain, pour un salaire de 300.000 euros par mois.

L’attaquant grec sera donc resté près de quatre ans à l’OM, dont deux prêts à Galatasaray et au PSV Eindhoven, pour 16 buts en 50 matchs. Il n’a pas joué la moindre minute sous le maillot de l’OM cette saison. Kostas Mitroglou a signé un contrat d’un an et demi en Grèce, pour un salaire qui serait d’un million d’euros sur toute cette période.