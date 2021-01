Thomas Tuchel ne sera pas resté au chômage bien longtemps. Selon diverses sources anglaises​ et françaises, l’ancien manager parisien, démis de ses fonctions par Leonardo à la veille des vacances de Noël, va bientôt rebondir du côté de Chelsea. Franck Lampard vient en effet d’être licencié du poste d’entraîneur un peu plus de 18 mois après son arrivée.

L’ancienne légende du club avait plutôt réussi ses débuts, il est qualifié pour les 8es de finale de C1, mais il paye une saison moyenne en Premier League, où Chelsea occupe une triste 9e place qui ne colle pas vraiment aux sommes dépensées sur le marché des transferts l’été dernier : plus de 200 millions d’euros pour attirer Harvetz, Wernez, ou Zyech.

« C’est une décision très difficile pour le club, pas seulement parce que j’ai une excellente relation avec Franck et le plus grand respect pour lui, explique Roman Ambramovich dans un communiqué. C’est un homme d’une grande intégrité et d’une éthique de travail irréprochables, mais nous pensons qu’il est préférable de changer de manager au vu des circonstances ».