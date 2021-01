Frank Lampard a de quoi se gratter la tête — Andy Rain/AP/SIPA

Franck Lampard a encore son avenir en mains. Selon The Independent, l’entraîneur de Chelsea, dont le poste est grandement menacé depuis la défaite à domicile contre Manchester City (1-3), s'est vu accorder par les dirigeants des Blues une chance de rattraper le coup. Le club londonien est 9e à trois points de la Ligue des champions. Mais les affaires se compliquent : le 4e Tottenham compte un match en moins et le 5e, City, a deux matchs à rattraper à nombre égal de points avec les Spurs.

Si le naufrage venait à se confirmer, Franck Lampard pourrait donc déjà dire adieu au banc de l’équipe qui l’a consacrée en tant que joueur, après une première année prometteuse (surtout les six premiers mois). Et la liste des prétendants est longue comme un bras. Thomas Tuchel est dans le lot, accompagné de noms comme Allegri et Rodgers. Tous figurent en tête de liste et considérés comme des pistes crédibles. La pression est donc totale pour Lampard.