Mauricio Pochettino a remporté son premier titre face à l'OM. — Denis Charlet / AFP

Une négociation rondement menée mais pas moins juteuse pour autant. Selon L'Equipe, Mauricio Pochettino, qui continuait à se voir payer son salaire par Tottenham depuis son licenciement à l’automne 2019, a obtenu un très bon contrat avec le PSG, le meilleur de tous les entraîneurs sous l’ère QSI.

Son salaire net d’impôts s’élèverait actuellement à 525.000 euros nets d’impôts par mois, sans compter les primes diverses en fonction des résultats, des émoluments qui augmenteraient de 100.000 euros la saison prochaine, avant de pointe à 670.000 euros pour la saison 2021-2022, si cette année en option est bien validée.

Cela correspondra à plus de 8 millions d'euros par an​, un contrat dans la norme pour les très grands entraîneurs des plus grands clubs, mais un contrat supérieur à tous ses prédécesseurs, Tuchel et Ancelotti compris. Pochettino peut même se targuer d’être dans le top 6 des salaires si on le compare à son effectif, juste derrière Keylor Navas.