Le PSG a remporté mercredi son 10e trophée des Champions en battant l’OM (2-1)

Un titre qui restera particulier pour Mauricio Pochettino qui a enfin décroché le premier trophée de sa carrière d’entraîneur

Ce n’est sans doute pas le titre le plus prestigieux du football mondial. Il n’empêche que Mauricio Pochettino n’est pas près d’oublier le trophée des Champions disputé à huis clos ce mercredi au stade Bollaert. Et pour cause, avec la victoire mercredi du PSG face à l'OM (2-1), l'entraîneur argentin a enfin remporté son premier trophée en tant qu’entraîneur. Onze ans et demi après ses premiers pas sur un banc de touche à l’Espanyol Barcelone, le technicien ; également passé par Southampton et Tottenham, a fini par dépoussiérer son palmarès dans un club qu’il vient tout juste de rejoindre.

« C’est une émotion énorme, c’est difficile de la décrire avec des mots. J’espère gagner d’autres titres, mais le premier restera toujours spécial. Le faire dans un club comme le PSG où je suis devenu une meilleure personne, un meilleur joueur, ça restera une grande satisfaction », a expliqué l’ancien capitaine du PSG à l’issue de la rencontre.

Pas encore de style Pochettino

On ne conseille toutefois pas à l’entraîneur parisien de se mater la rencontre en boucle. Car la prestation des Parisiens n’a pas été flamboyante dans un match très moyen. Onze jours et trois matchs après son arrivée dans la capitale, on peine toujours à voir l’émergence d’un style Pochettino.

Si Icardi, auteur d’un bon match et d’un but mercredi, est en train de retrouver des couleurs après plusieurs mois compliqués, Mbappé ​n’a quasiment pas existé sur la pelouse de Bollaert. Heureusement, Neymar est de retour. Et la petite demi-heure jouée dans ce trophée des Champions a permis de constater que l’attaquant brésilien, absent depuis un mois, était déjà très en forme.

Pas encore suffisant pour enlever tous les doutes qui escortent ce PSG 2020/2021. Mais au moins, Paris continue de rafler les titres nationaux. Ce trophée des Champions est le 8e d’affilée pour le club de la capitale, le 10e au total. Et surtout le premier pour Mauricio Pochettino, sans doute le seul qui n’oubliera pas de sitôt ce match très moyen.