PSG-OM EN DIRECT: Un début de match sans étincelles...Suivez le trophée des champions avec nous

Un trophée des champions pas comme les autres. D’habitude organisé à l’étranger en ouverture de la saison pour promouvoir la Ligue 1, la compétition se tient cette saison à Lens dans un stade Bollaert vide en plein cœur de l’hiver et en pleine crise financière du foot français. Heureusement, avec ce PSG-OM, l’affiche de l’édition 2020 (oui, oui) a de la gueule. Surtout quatre mois après un classico remporté par Marseille au Parc des Princes et une tension mémorable entre Alvaro et Neymar sur fond d’accusations de racisme. Si les deux hommes pourraient se retrouver ce soir, on espère moins de tension et plus de spectacle à Bollaert. Plein de raisons pour venir suivre ce match avec nous