Manchester United's Paul Pogba celebrates after scoring during the English Premier League soccer match between Burnley and Manchester United in Burnley, England, Tuesday, Jan. 12, 2021. Manchester won the match 1-0.(Clive Brunskill/Pool via AP)/XLP264/21012813355391/POOL PHOTO/2101122339 — Clive Brunskil/AP/SIPA

Cela a été laborieux, mais les Red Devils n’ont pas laissé filer l’occasion de regoûter à l’ivresse des cimes avec ce succès (1-0) chez un mal classé (16e). Devancé à la différence de buts par Liverpool avant ce match, Manchester a maintenant trois longueurs d’avance sur son rival et quatre sur Leicester et Everton, ces quatre équipes comptant le même nombre de matchs.

MU leader en solitaire avant Anfield

United avait bénéficié d’un report de cette rencontre en raison de son bon parcours en Ligue Europa cet été et peut remercier Paul Pogba, dont l’inspiration a débloqué un match assez terne. A un peu moins de vingt minutes de la fin, le champion du monde s’est placé sur le demi-cercle à l’entrée de la surface de réparation pour reprendre de volée un centre sans élan de Marcus Rashford.

Pogba a eu la chance de voir son tir dévié par un défenseur des Clarets passer entre les jambes du gardien adverse (1-0, 71). « On est content d’avoir pris les trois points mais le chemin est encore long et il va falloir se reconcentrer jusqu’à la fin de la saison », s’est réjoui avec modération le buteur, à la fin du match, au micro de Sky Sports.

Les Red Devils (@MUnitedFR @MUFR_) prennent la tête de la #PremierLeague grâce à un très beau but signé @paulpogba 🔝



Manchester s'impose 1 à 0 sur la pelouse de Turf Moor et aurait pu voir un penalty sifflé à son encontre en fin de rencontre 👀



Le résumé de #BURMUN 🎬 pic.twitter.com/8Qx2XbEl9R — Canal Football Club (@CanalFootClub) January 12, 2021

Son prochain match, dimanche lors de la 19e journée, sera un test de taille : les Red Devils iront à Anfield pour défier dans son antre le tenant du titre Liverpool, dans un choc au sommet. « On sait qu’on va chez le champion qui reste sur trois saisons et demie incroyables mais (…) on ne pouvait pas souhaiter meilleur moment pour y aller », a assuré le coach Ole Gunnar Soslkjaer à Sky sports.