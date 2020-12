Paul Pogba (à droite) — Julian Finney/AP/SIPA

Mino Raiola, l’agent de Paul Pogba, n’y est pas allé par quatre chemins. L’Italien a mis son joueur français sur le marché des transferts à peu de chose près. La raison ? L’international français « est malheureux » à Manchester United et doit donc « changer d’air », comme Raiola l’a expliqué à Tuttosport. Pas au mieux, Pogba​ perd en temps de jeu et en confiance dans le nord de l’Angleterre, d’où le changement de posture par rapport à ces derniers mois, où tout son clan, agent compris, le disait impliqué dans le projet.

« Il faut parler clairement : Paul à Manchester United est malheureux, il ne parvient plus à s’exprimer comme il le souhaiterait et comme on l’attend de lui. Il doit changer d’équipe, changer d’air », assure l’influent agent, selon des extraits mis en ligne lundi soir d’un entretien à paraître mardi dans les colonnes du journal.

Sur le départ au prochain mercato ?

« Il a un contrat qui prendra fin dans un an et demi, à l’été 2022, mais la solution selon moi la meilleure pour les parties serait celle d’une cession au prochain mercato », ajoute Mino Raiola, sans préciser s’il parle de la fenêtre de transferts de janvier ou du mercato estival de l’an prochain. Sinon, ajoute-t-il, Man U court « le risque de le perdre » sans rien toucher, « dans la mesure où il n’est pour le moment pas dans l’intention du joueur de prolonger ».