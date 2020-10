La politique qui s’invite sur les terrains de football ? Un hors-jeu sanctionné rapidement. Twitter s’est agité dans la nuit de dimanche à lundi lorsque The Sun a lâché une petite bombe : Paul Pogba quitterait les Bleus après les propos de d’Emmanuel Macron sur l’islam.

Lors de l'hommage national rendu mercredi à Samuel Paty, ce professeur d’histoire assassiné à Conflans-Sainte-Honorine (Yvelines) pour avoir montré des caricatures du prophète Mahomet à ses élèves, Emmanuel Macron a affirmé que la France « ne renoncerait pas aux caricatures, aux dessins ».

Une ligne de conduite qui a déclenché une vague antifrançaise au Moyen-Orient, certains pays musulmans appelant notamment au boycott des produits nationaux. De là à ce que des sportifs français de confession musulmane quittent le navire, comme l’a affirmé le tabloïd britannique et comme l’ont espéré certains twittos ? Pas dans le cas du milieu de terrain originaire de Seine-et-Marne.

FAKE OFF

Pour vérifier tout ça, 20 Minutes a cherché à entrer en contact avec des proches du joueur, selon l’expression consacrée. Mais n’a pas eu besoin d’attendre leurs réponses. En fin de matinée, Paul Pogba lui-même a démenti de façon tranchante sur son compte Instagram, soulignant qu’il s’agissait d’une « fake news ».

Bien avant la réponse du joueur de Manchester, des internautes avaient décidé de mettre les choses au clair.

The Sun based their story on Pogba quitting the national team in response to Macron's comments on an article in some outlet called 195Sports based in Egypt. Funny thing is 195Sports' own tweet on the story has 2 RTs



but tbh the whole team should quit. so should macron & his gov. pic.twitter.com/hKygyCebd9