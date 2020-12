C'est la fin du voyage pour Thomas Tuchel — J.E.E/SIPA

Thomas Tuchel n’est officiellement plus l’entraîneur du Paris Saint-Germain. Le club a acté ce que tout le monde savait depuis une semaine via un communiqué qui fait état d’une décision prise après « analyse approfondie » de la « situation sportive » de l’Allemand.

« Je voudrais remercier Thomas Tuchel et son staff pour tout ce qu’ils ont apporté au club, a souligné le président Nasser Al-Khelaïfi. Thomas a mis beaucoup d’énergie et de passion dans son travail, et nous nous souviendrons bien entendu des bons moments partagés ensemble. Je lui souhaite le meilleur pour son avenir. »

Pochettino avec son staff de toujours (et son fils)

Pour la succession de Tuchel là encore, guère de surprise à venir. Le poste est promis à Mauricio Pochettino. L’ancien capitaine du PSG et ex-finaliste de la Ligue des champions sur le banc de Tottenham devrait signer incessamment et sera accompagné de son staff historique d’après une information du quotidien Le Parisien​, ainsi que de son fils Sebastiano.

Diplômé en Sciences du sport à l’université… Paris-Saclay (Essonne), ce dernier viendrait occuper un rôle de préparateur physique.