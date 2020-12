Neymar au carnaval de Rio en 2019. . — Mauro Pimentel / AFP

La polémique enfle au Brésil​ autour de la super soirée de Neymar pour le réveillon du 31 décembre D’une soirée à 500 personnes sur cinq jours on est finalement passé à une soirée à 150 invités puis, nouvelle étape, à « non, non, Ney n’a rien à voir avec cette fête ». C’est peu ou prou le discours tenu par les avocats du joueur du Paris Saint-Germain.

L’entourage du joueur a ainsi nié catégoriquement, assurant dans un communiqué qu’il n’y avait « pas de fête » dans la villa de Neymar. Des sources proches d’un groupe musical devant se produire lors de ce réveillon ont toutefois confirmé à la chaîne CNN Brasil qu’il y donnerait un concert.

Un événement Fabrica sans Neymar

L’agence Fabrica, spécialisée dans l’événementiel, a évoqué de son côté dans un communiqué l’organisation d'« un réveillon qui recevra environ 150 personnes dans le respect des normes sanitaires déterminées par les organismes publics », sans citer le nom de Neymar.

« Non !!! C’est un événement Fabrica. Il n’a aucun rapport avec Neymar », a réagi en soirée l’un des avocats de la star. Il a ajouté que Neymar prévoyait de passer la soirée du 31 en famille. « Il est avec sa famille, avec son fils et son physiothérapeute », a-t-il déclaré. La mairie de Mangaratiba, ville de 41.000 habitants qui a pris des mesures de restrictions pour éviter tout rassemblement lors des fêtes de fin d’année, a indiqué n’avoir reçu « aucune information au sujet de cette fête ».