Neymar en a sûrement marre de jouer dans des stades vides — Francois Mori/AP/SIPA

Les matchs à huis clos, passe encore. Mais on ne touche pas aux gigas festivités de fin d’année de Neymar. La star parisienne, de retour au Brésil comme chaque année à l’occasion de la trêve hivernale, aurait, selon Globo, organisé une fête géante. 500 personnes seraient invitées à cette fête qui aurait commencé hier et devrait s’achever au Nouvel An.

Neymar a engagé à l’occasion un groupe de musiciens mais, pour éviter de perturber le voisinage, il a aussi fait construire une sorte de boîte de nuit annexe insonorisée dans son manoir de Mangaratiba, à l’ouest de Rio de Janeiro​. Construire un mini-centre de dépistage anti-Covid pourrait aussi s’avérer utile, non ?