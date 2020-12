FOOTBALL La cérémonie des trophées The Best a rendu son verdict jeudi soir, sans le moindre Parisien dans le onze-type de la Fifa

Neymar n'a pas vraiment kiffé la cérémonie des trophées The Best jeudi soir. — FRANCK FIFE / AFP

Neymar, fan de la théorie du complot ? On plaisante, bien sûr, mais le numéro 10 parisien était très remonté jeudi après la publication du onze-type de l’année à l’issue de la cérémonie des trophées The Best par la Fifa, dans laquelle ne figure aucun joueur du PSG. « Le PSG joue à un autre sport », a-t-il ironiquement écrit sur Instagram sous un post présentant l’équipe de l’année.

Un peu plus tôt déjà, la star brésilienne du Paris Saint-Germain s’était étonnée de ne pas voir son nom cité parmi les trois attaquants, parmi lesquels on retrouve Cristiano Ronaldo, Leo Messi et Robert Lewandowski. « C’est sérieux ? », s’était-il étranglé, jugeant que ses performances et celle de son équipe la saison passée, qui a tout de même atteint la finale de la Ligue des champions en août dernier, auraient mérité un autre sort. Il avait alors promis de se reconvertir dans le basket ou l’esport.

Messi vote pour le duo Neymar-Mbappé

Neymar a été trois fois cité à la première place des finalistes lors des votes des joueurs, notamment grâce à ceux de Thiago Silva et de Leo Messi. Le numéro 10 du Barça avait également placé Kylian Mbappé dans son top 3 de l’année.

Autant vous dire que les supporters parisiens étaient on fire après avoir appris la nouvelle, alors que des rumeurs persistantes envoient l’Argentin du côté du PSG la saison prochaine.