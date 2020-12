Thiago Mendes a blessé Neymar dimanche soir au Parc des Princes. — FRANCK FIFE / AFP

C’est (malheureusement) un grand classique… Après son très vilain tacle sur Neymar, le Lyonnais Thiago Mendes et sa femme auraient reçu une flopée de messages insultants, mais aussi de menaces de mort pures et simples. Très active sur Instagram, Kelly Mendes, la compagne du milieu de terrain brésilien, a révélé publiquement certains d’entre eux, expliquant que « tous les messages et audio menaçants » qu’elle recevait contre elle, ses enfants ou sa famille étaient en passe d’être transmis à la « à la police ».

« S’il arrive quelque chose à Neymar, vous le paierez de votre vie. Vous et votre famille, un par un », aurait par exemple écrit un fan du numéro 10 brésilien. Selon nos confrères du Progrès, l’ OL ne compte pas laisser passer ça et envisage des poursuites judiciaires. Après la rencontre, dimanche soir, Thiago Mendes avait lui aussi publié un message sur son compte Instagram : « Mon but n’était pas de le blesser, tout le monde sait que Neymar est le meilleur joueur du monde, a souligné le joueur lyonnais. Comme tout le peuple brésilien, j’admire son style de jeu. J’espère qu’il va bien, qu’il n’a rien de grave et qu’il va pouvoir récupérer rapidement. Je m’excuse encore. »

Neymar de retour immédiatement après la trêve ?

Aux dernières nouvelles, la blessure de Neymar pourrait être moins grave que ce que l’on imaginait immédiatement après la défaite parisienne contre Lyon, quand l’ancien Barcelonais est sorti en pleurs sur une civière.

Selon le dernier communiqué du PSG, aucune fracture n’aurait été détectée et Neymar aurait même été aperçu sans béquilles à la sortie de l’hôpital américain de la capitale. Selon L'Equipe, celui-ci pourrait même faire son retour après la trêve hivernale, à l’occasion du déplacement à Saint-Etienne le 6 janvier 2021.