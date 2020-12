PSG-OL EN DIRECT: Lyon met Paris en difficulté... Suivez le match en live

Quel meilleur moyen de terminer cette 14e journée que par un duel entre deux demi-finalistes de la Ligue des champions ? Bon, ok, l'ambiance n'est plus tout à fait la même qu'il y a quelques mois à Lisbonne, mais le PSG et Lyon sont tout en haut de la Ligue 1 (avec Lille et l'OM) et franchement, c'est suffisament rare d'avoir du suspense dans notre championnat qu'il faut s'en rejouir. Bref, il y aura pas mal d'enjeu ce soir, ce qui n'empêchera pas Thomas Tuchel de faire tourner un peu son effectif. A priori, Kylian Mbappé sera sur le banc. Mais il va rester du monde pour faire peur à la défense lyonnaise, pas d'inquiétude.

>> On se retrouve à partir de 20h15 pour suivre ce match, soyez avec nous