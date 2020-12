Thomas Tuchel lors de PSG-Lorient, le 16 décembre 2020. — J.E.E/SIPA

Thomas Tuchel a passé un mauvais noël, obligé de déménager son casier au Camp des Loges dans la nuit du 23 au 24 décembre, mais l’entraîneur allemand devrait retrouver le sourire au moment de recevoir ses indemnités. Environ 7 millions d’euros selon L’Equipe et le Parisien, si l’on prend en compte tout le staff allemand débarqué cette semaine (Löw, Michels, et le préparateur physique Rainer Schrey).

⚽️ 5 à 7 M€ d’indemnités pour le licenciement de #Tuchel + staff et un salaire annuel d’~12 M€ pour #Pochettino

👉 Ce changement d’entraîneur coûte cher au #PSG, le tout dans une année en déficit de 200 M€. Mais c’est le prix à payer pour les coachs venant de #PremierLeague ⤵️ pic.twitter.com/LbjmbmFJc9 — Observatoire du Sport Business (@Obs_Sport_Biz) December 26, 2020

Tout ce petit monde était sous contrat jusqu’au mois de juin, ce qui permet d’alléger un peu la note, mais comme Tuchel jouissait d’un certain confort salarial (plus de 7 millions par an), cela fait quand même cher sur le chèque final. D’autant plus en cette période de pandémie avec les pertes qui s’ensuivent (200 millions la saison pour Paris).

Laurent Blanc peut toutefois dormir tranquille. Avec 22 millions d’euros encaissés en 2016 suite à son limogeage brutal qui succédait de peu à une lucrative prolongation de contrat, le Président, qui vient de retrouver un club au Qatar, n’est pas près d’être détrôné au classement du record d’indemnités.