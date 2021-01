OM : Thauvin et Payet « ne partiront pas en vacances ensemble », selon André Villas Boas (Archives) — Daniel Cole/AP/SIPA

Une crise de résultat lié à des tensions dans le vestiaire ? A la veille d’affronter l’AS Monaco pour la 22e journée de Ligue, l’entraîneur de l'Olympique de Marseille, André Villas Boas, a été interrogé sur les relations entre Dimitri Payet et Florian Thauvin. « On a clarifié l’ambiance après le match contre Nîmes, avec cette dynamique de défaite ca n’aide pas pour améliorer l’ambiance. Je ne pense pas qu’ils vont passer des vacances ensemble, mais je veux que les deux aident l’OM à atteindre nos objectifs. Et ce n’est pas le premier vestiaire dans lequel je passe où il y a des tensions », a lâché André Villas Boas.

L’OM reste sur une seule victoire lors des sept derniers matchs, dont deux défaites contre Nîmes (2-1), et Lens (1-0), et n’est que 6e du classement, à quatre points de Monaco, 4e. Pour cette « confrontation directe », le nouvel attaquant Arkadiusz Milik sera dans le groupe, mais sur le banc. « On va voir si on peut lui donner quelques minutes de jeu, mais il pourra mieux se préparer et voir comment il se sent la semaine prochaine contre Rennes », a prévenu l’entraîneur. A noter les absences de Boubacar Kamara et de Jordan Amavi, mais l’OM pourra compter sur Pape Gueye.