L'attaquant de l'AC Milan Zlatan Ibrahimovic. — Nicolò Campo

Des stades privés de leurs supporters, des joueurs touchés par le coronavirus, un calendrier chamboulé et une incertitude économique qui n’incite pas les sponsors à mettre la main à la poche. L’année 2020 a été dure pour tout le monde, et notamment pour les clubs professionnels de football. Et les grands d’Europe n’ont pas fait exception. Ainsi, selon une récente étude du cabinet KPMG, tous ou presque ont vu leurs résultats d’exploitations virer au rouge entre janvier et décembre.

Parmi les clubs les plus touchés, les Italiens. l’AS Rome, le Milan et la Juve ont connu une année très difficile. Et être un géant ne protège pas forcément : Manchester United et le Barça peuvent en témoigner. Mais alors que le PSG a lui aussi souffert, c’est du côté de l’Allemagne que les résultats financiers n’ont pas été si catastrophiques : le Bayern et Dortmund tirent leur épingle du jeu. Le détail de ce classement est à retrouver juste en dessous, dans l’infographie concoctée par notre partenaire, Statista :