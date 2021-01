Illustration d'un achat en ligne. — ISOPIX

Pris en étau entre l’envolée des cas de coronavirus et la gestion du Brexit, les Britanniques vivent des temps difficiles. Mais ils peuvent au moins se targuer d’une chose : ils sont les rois du commerce en ligne. Le Royaume-Uni apparaît en effet comme le marché où le e-commerce a le taux de pénétration le plus élevé du monde. Ainsi, l’an passé, 84 % des Britanniques ont acheté au moins un produit sur Internet, selon le Statista Digital Market Outlook. C’est davantage que les Etats-Unis et le Japon (77 %).

Mais où se situe la France dans ce classement ? Et nos voisins allemands, italiens, espagnols ? Les consommateurs chinois sont-ils très connectés ? Brésil et Russie ont-ils encore des marges de progression ? Pour le savoir, regardez l’infographie que propose notre partenaire, Statista :