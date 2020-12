Les domaines skiables français sont les plus fréquentés du monde (illustration) — FABRICE COFFRINI

Les adeptes des pistes noires, rouges ou vertes se désolent déjà de ne pas pouvoir les dévaler en cette fin d’année. Le gouvernement l’a confirmé, les remontées mécaniques des domaines skiables français ne pourront fonctionner (sauf exceptions) à Noël. Un coup dur sachant que l’Hexagone compte 4 des 5 domaines skiables les plus fréquentés du monde. Mais si leurs sommets sont si prisés, les Français ne sont pas les plus férus de cette activité.

Selon le rapport international sur le tourisme de neige et de montagne de 2020, les Suisses sont les plus grands pratiquants, avec 35 % de la population habituée des pistes blanches. Ils sont suivis de très près par leurs voisins autrichiens (34 %). Un podium complété par la Finlande (23 %). Et la France n’est même pas dans le Top 10. Pour vous donner une idée plus précise de ce classement, il suffit de regarder l’infographie concoctée par notre partenaire Statista ci-dessous :

