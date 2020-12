André Villas Boas — Matthias Balk/AP/SIPA

Un bilan et déjà des projections. André Villas Boas, l’entraîneur de l'Olympique de Marseille est revenu sur le mercato estival de son club, à la veille d’affronter Nîmes en championnat. « On a raté un numéro 9 de référence, on s’est un peu raté parce que Luis Henrique ne peut pas vraiment jouer dans cette position alors qu’on y avait pensé », a reconnu le spécial Two.

L’OM devrait donc se positionner au mercato hivernal sur un attaquant de pointe. « On va peut-être faire quelque chose en janvier », a-t-il prévenu. Ce n’est pas pour autant que le technicien est déçu de Luis Henrique. « Si on attendait pour Luis, on l’aurait payé beaucoup plus cher. Il faut que je lui laisse un peu de temps, il va revenir dans l’équipe petit à petit », a expliqué AVB.

« Je veux que Cuisance explose »

Il se montre très satisfait de Pape Gueye « en qui nous avons beaucoup de confiance », et de Balerdi. Concernant Michaël Cuisance, sorti assez tôt dans le match contre l’Olympiakos et déçu de sa prestation, André Villas Boas souhaite le conserver dans l’effectif la saison prochaine : « Je l’ai reçu dans mon bureau [mercredi] je lui ai expliqué les raisons de sa sortie. Je veux qu’il explose et je vais continuer de lui donner de la confiance. Je le trouve très très bon et j’espère qu’il va continuer à livrer de bonnes prestations ».

Si André Villas Boas a évoqué un renfort au poste d’attaquant, il n’est pas revenu sur les possibilités de départ alors que l’OM devra vendre en raison du fair-play financier.