Griezmann et le Barça se sont bien amusés sur la pelouse de Ferencvaros en Ligue des champions, le 2 décembre 2020. — Laszlo Balogh/AP/SIPA

Grâce au retour en forme de ses Français, le FC Barcelone, déjà qualifié, s’est logiquement défait de Ferencvaros 3-0 mercredi à Budapest pour la 5e journée de C1, et aborde sereinement la « finale » pour la première place du groupe contre la Juventus Turin, mardi.

Antoine Griezmann, apparemment libéré depuis qu'il a vidé son sac à la télé espagnole, a ouvert le score d’une magnifique talonnade passée entre les jambes du gardien adverse. Martin Braitwhaite a rapidement doublé la mise (20e) sur une action similaire, et enfin Ousmane Dembélé (28e) a clos les débats en marquant sur un penalty provoqué et offert par le Danois. Voilà comment les Blaugranas ont enchaîné une cinquième victoire en 5 matchs dans la compétition.

Série de buts pour Grizou

Antoine Griezmann – Ousmane Dembélé, la doublette Bleue a repris des couleurs. Largement critiqué pour son rendement inférieur aux attentes depuis la saison dernière, le duo français a encore brillé mercredi en Hongrie, multipliant les gestes de classes et les déplacements ingénieux. Griezmann a inscrit un but lors des trois derniers matchs, chose qui ne lui était plus arrivée depuis une série de six matchs entre décembre 2018 et janvier 2019 à l’Atlético Madrid.

Et Dembélé​, après la sortie de son compatriote Clément Lenglet (65e), a terminé la rencontre avec le brassard de capitaine autour du bras, pour la première fois. « Il y a suffisamment de talent dans notre attaque et j’espère que tous suivront la voie montrée par ces trois-là », s’est réjoui l’entraîneur Ronald Koeman à l’issue de la rencontre au micro de Movistar.