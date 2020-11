Antoine Griezmann après son but face à Osasuna — SIPA

On tient peut-être le but du week-end, et il faut bien avouer qu'on est bien content qu'il nous vienne d'Antoine Griezmann. En galère avec le Barça, l'attaquant Français est en train de retrouver de plus en plus de confiance autour de Messi et ce but en est la preuve. Contre Osasuna en Liga, alors que son équipe menait déjà au score, Grizou a envoyé une magnifique reprise de volée depuis l'extérieur de la surface.

Le geste est parfait, puissant, et le gardien n'a même pas esquissé le moindre geste. Magnifique.