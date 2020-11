Antoine Griezmann et Lionel Messi, sur la pelouse du FC Barcelone le 7 novembre 2020. — Joma Garcia/Action Plus//SIPA

Antoine Griezmann joue l’apaisement. Dans un long entretien lundi soir à la chaîne espagnole Movistar Vamos, le joueur a tout fait pour faire taire les rumeurs de mésentente entre lui et la superstar argentine. Lionel « Messi, je le vois comme un modèle », a ainsi assuré l’attaquant français du FC Barcelone.

"Messi me dijo que le jodió, le dolió cuando rechacé venir al Barça"



Griezmann en #UniversoValdano pic.twitter.com/U3why9SxLe — Fútbol en Movistar+ (@MovistarFutbol) November 23, 2020

« Avec moi à mort »

« Quand je suis arrivé [à Barcelone], j’ai parlé avec Leo. Il m’a dit que quand j’avais refusé l’offre la première fois, ça l’avait beaucoup touché, parce qu’il avait fait des commentaires publics », a confié le champion du monde, faisant allusion à son refus de venir en 2018 pour finalement accepté en 2019. « J’aurais réagi de la même manière à sa place. Mais il m’a dit que maintenant que je suis son coéquipier, il sera avec moi à mort, et c’est ce que je ressens chaque jour depuis », a précisé « Grizi » dans l’émission « Universo Valdano », présenté par l’ancien joueur argentin Jorge Valdano.

« Leo sait très bien que j’ai énormément de respect pour lui. Je le vois comme un modèle et j’apprends de lui », a encensé l’ancien pensionnaire de l’Atlético Madrid (2005-2014) et de la Real Sociedad (2014-2019). Alors que plusieurs déclarations ont fait gonfler la rumeur de mal-être de Griezmann à Barcelone, ce dernier a assuré le contraire : « Je me sens très bien dans le vestiaire et dans la vie de tous les jours. Je donne tout pour mes coéquipiers, j’ai la confiance de l’entraîneur… », a-t-il affirmé.