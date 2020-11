Auteur d'une sortie ratée à 45 mètres de ses buts, Ter Stegen a précipité la défaite du Barça face à l'Atlético, le 21 novembre 2020. — Bernat Armangue/AP/SIPA

Début de saison décidément très compliqué pour le Barça. Les Catalans ont encore perdu samedi soir en Liga, cette fois contre l'Atlético Madrid, ce qui n’était plus arrivé depuis 10 ans. Impuissants offensivement, ils ont cédé sur une boulette de leur gardien Ter Stegen, sorti à 40 mètres de son but sur un ballon en profondeur mais qui s’est fait surprendre par Yannick Carrasco, qui a ensuite marqué dans le but vide. Le seul but de la rencontre…

[⚽️ VIDÉO BUT] 🇪🇸 #LaLiga

😱😱😱 Enorme boulette de Ter Stegen contre l'Atlético Madrid !

💨 Sans aucune raison valable, le gardien sort à 40 mètres de ses cages !

😵 Il rate son interception et Carrasco en profite pour marquer dans la cage vide !https://t.co/lx8qOKuZ8f — beIN SPORTS (@beinsports_FR) November 21, 2020

« Ça ne doit pas arriver », a pesté après coup Ronald Koeman, de plus en plus fragilisé seulement trois mois après sa prise de fonction. Cette défaite plombe en effet encore un peu plus le club catalan, très mal embarqué en Liga. Il affiche désormais un bilan déplorable de trois victoires pour autant de défaites et deux nuls en huit matchs, et pointe à la 10e place provisoire. Il s’agit de son pire départ en Liga depuis 1991.

Pour ne rien arranger, l’infirmerie s’est remplie encore un peu plus. Après Ansu Fati, blessé la semaine dernière et absent pour quatre ou cinq mois (ménisque interne du genou gauche), et Sergio Busquets (légère entorse au ligament latéral externe du genou gauche), Sergi Roberto et Gerard Piqué se sont eux aussi blessés.

Inquiétude pour Piqué

L’inquiétude est grande pour le second, dont le genou a complètement vrillé vers l’intérieur sur un contact avec Angel Correa. Il lui a été diagnostiqué une belle entorse, mais on ne sait pas encore son degré de gravité exacte ni sa durée d’indisponibilité.

Même si les voyants sont au vert en Ligue des champions, avec trois victoires en trois matchs, Koeman ferait mieux de ne pas se planter face au Dynamo Kiev mardi soir.