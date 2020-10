Le président Bartomeu a annoncé sa démission le 27 octobre 2020. — Enric Fontcuberta/EFE/SIPA

C’était lui ou Lionel Messi. Et on ne touche pas à l’emblème argentin. Le président du FC Barcelone, Josep Maria Bartomeu, a annoncé sa démission ce mardi soir. Sous pression depuis cet été, et la lettre envoyée par Messi annonçant son intention de partir à cause de la direction, le président a fini par céder, alors qu’il avait annoncé lundi vouloir aller jusqu’à la fin de son contrat, en mars prochain.

Visé par une motion de censure

L’information est sortie en début de soirée sur le site du Mundo Deportivo. Bartomeu l’a confirmée lui-même un peu plus tard, lors d’une conférence de presse. «J'apparais aujourd'hui pour vous communiquer ma démission et celle du reste du comité de direction. C'est une décision réfléchie, sereine, conjointe et approuvée par tous mes collaborateurs», a-t-il déclaré.

Bartomeu était visé par une motion de censure, des opposants ayant réussi à réunir les signatures nécessaires auprès des socios pour l’activer. Il avait pourtant lundi qu’il n’avait « pas de raison de démissionner », arguant que « ce serait le pire moment pour abandonner le Barça ». Il faut croire qu’il a changé d’avis.