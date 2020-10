Ousmane Dembele et Messi ont fait mal à la défense adverse — Joan Monfort/AP/SIPA

Les choses s’arrangent pour le Barça, pas pour Antoine Griezmann. L’international français a regardé l’intégralité du match de Ligue des champions​ entre Barcelone et Ferencvaros depuis le banc et – deuxième mauvaise nouvelle pour lui – ça s’est plutôt très bien passé pour les Blaugranas, vainqueurs 5-1 chez eux.

Portés par Lionel Messi, premier buteur de la soirée, les locaux ont beaucoup mieux fonctionné avec une ligne offensive Coutinho, Fati, Trincao derrière l’Argentin. D’ailleurs, à l’exception du jeune Portugais, tout le secteur offensif y est allé de son but : Ansu Fati a marqué (42e), Philippe Coutinho (52e) aussi, et les entrants Pedri (82e) et Ousmane Dembélé (89e) y sont aussi allés de leur réalisation.

Les jeunes à l’honneur

« Messi, c’est toujours Messi. Il peut marquer dans n’importe quelle action. On est très heureux de l’avoir ici avec nous et je continue d’apprendre de lui », a affirmé Ansu Fati sur Movistar après le match, à dix jours de son 18e anniversaire.

Entre son but et celui de Pedri, c’est d’ailleurs la première fois que deux joueurs de moins de 18 ans marquent au cours d’un même match de C1.