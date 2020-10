Antoine Griezmann lors du match Barça-Villarreal, le 29 septembre 2020. — Pressinphoto/Shutterstock/SIPA

En manque de confiance au Barça, Antoine Griezmann peut toujours compter sur Didier Deschamps pour le relancer en équipe de France. Le sélectionneur l’a encore prouvé lors de cette trêve hivernale, en installant Grizou en meneur de jeu lors des matchs face à l’Ukraine (entré à l’heure de jeu), le Portugal et la Croatie.

« Je sais où il est le mieux et le plus influent : dans une position axiale », explique DD à chaque rassemblement. « Le coach sait où me mettre donc je profite de cette situation, de cette place et de la confiance de tout le monde », dit le joueur en écho.

« Je décide pour le bien de l’équipe »

Sauf que voilà, l’ancien de l’Atlético est de retour à Barcelone en cette fin de semaine et Ronald Koeman a encore été très clair en conférence de presse. Le coach néerlandais ne changera pas son système pour lui.

« Tout le monde peut dire ce qu’il pense. J’ai parlé avec Antoine sur sa position, sur son rôle et ses performances passées. Je recherche le meilleur pour l’équipe et je pense que sa place est sur l’aile droite, a expliqué Koeman. Il peut jouer aux trois positions (devant) et je décide pour le bien de l’équipe. Ensuite, chaque joueur doit en tirer le meilleur parti. » Vivement la trêve de novembre ?