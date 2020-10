Barça - Real Madrid EN DIRECT : Le Real et Zidane en grand danger... Suivez le clasico en live

On a connu le Real Madrid en meilleure forme avant un clasico. Battu sur sa pelouse par Donetsk en Ligue des champions mercredi, le plus grand club du monde vacille fort en ce moment, même s'il est quelques places au-dessus de son adversaire du jour au classement. Car le Barça (un match en moins, certes), n'est pas beaucoup mieux et semble avoir du mal à se remettre de l'affaire Messi de cet été. Sans compter qu'il ne trouve toujours pas de la place pour Antoine Griezmann dans son équipe, et que ça fait jaser en catalogne. Bref, tous les ingrédients sont là pour voir un classico explosif. Le kiff absolu.

>> On se retrouve un peu avant 16h pour suivre ce grand, grand match