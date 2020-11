Messi n'a pas apprécié de voir son but annulé par la VAR pour une faute commise bien en amont de sa frappe. — Marcelo Endelli / POOL / AFP

Jeudi soir, dans une Bombonera vide et triste à pleurer, l’ Argentine s’est vu refuser un but qui lui coûte ses deux premiers points dans la course à la qualification au Mondial-2022. Une annulation qui n’est pas sans rappeler celle du match du PSG au Real la saison dernière, quand l’arbitre était revenu sur sa décision d’accorder un péno aux Parisiens, pour revenir à une faute de Gueye qui avait eu lieu environ trois jours avant au milieu du terrain.

Jeudi soir, l’arbitre a là aussi décidé après visionnage des images de revenir à la faute commise sur un Paraguayen trente secondes plus tôt, dans le camp argentin, et d’annuler le but de Leo Messi​, à la conclusion d’une action collective pourtant bien sympathique. Une annulation qui a provoqué la colère du numéro 10 barcelonais, au terme d’un match disputé dans une ambiance tendue et marqué par la grave blessure d’Exequiel Palacios après un violent coup dans le dos signé Angel Romero.

[📺 VIDÉO] 🇦🇷

😮 Quand la VAR annule un très beau but à Lionel Messi, qui aurait pu donner la victoire à l'Argentine !

🤩 Une action collective de toute beauté !

👀 Mais...https://t.co/Z3ex67utw2 — beIN SPORTS (@beinsports_FR) November 13, 2020

« Tu nous as chié dessus deux fois », a-t-il lancé à l’arbitre, faisant référence au péno généreux (selon Messi) accordé au Paraguayen en première période. Avec ce match nul, l’Albiceleste pourrait perdre la tête du classement de la zone Amérique du Sud au profit du Brésil, en cas de victoire de la Seleçao face au Venezuela vendredi soir.