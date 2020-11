Le Premier ministre britannique Boris Johnson a annoncé lundi un retour limité du public dans les stades dans les zones d’Angleterre les moins touchées par la pandémie de coronavirus, après la fin du confinement le 2 décembre.

Selon le gouvernement, les stades pourront accueillir jusqu’à 50 % de leurs capacités avec une limite fixée à 2.000 ou 4.000 spectateurs selon les restrictions locales en place. Dans les zones les plus touchées par le virus, les matchs continueront de se jouer sans public.

