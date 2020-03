Kylian Mbappé a été impliqué sur quatre des cinq buts parisiens contre l'OL. — JEFF PACHOUD / AFP

Le PSG s’est imposé 5-1 à Lyon, se qualifiant ainsi pour la finale de la Coupe de France.

Kylian Mbappé, auteur d’un triplé et d’un match XXL, a été le grand artisan de la victoire parisienne.

Mais avant le penalty et le carton rouge adressé à Marçal, le PSG avait souffert à 11 contre 11 face à un OL joueur et séduisant.

Au Parc OL,

La banderole déployée par le CUP (Collectif Ultras Paris) lors de la réception de Bordeaux – et visant également Thiago Silva et Neymar – lui demandait de « porter ses couilles », ironisant sur la prétendue « peur de gagner » des trois stars parisiennes. Dix jours après ce match et deux semaines après une rencontre à Dortmund traversée comme un fantôme au poste de n°9, Kylian Mbappé a répondu de la meilleure des manières, mercredi soir, au Parc OL.

Auteur d’un triplé et d’une performance XXL, l’attaquant parisien a dégoûté l’OL et porté presque à lui tout seul le PSG vers sa sixième finale de Coupe de France consécutive. Et connaissant le caractère du bonhomme, on ne serait pas surpris qu’il ait eu une petite pensée pour les ultras de la tribune Auteuil au coup de sifflet final.

Mbappé a dynamité la défense lyonnaise

Aligné dans l’axe aux côtés de Cavani, Mbappé a souvent dézoné sur le côté gauche, combinant fréquemment avec Neymar et Kurzawa. Plutôt en jambes, on l’a vu provoquer à maintes reprises les défenseurs lyonnais, balle au pied. Et à la 14e minute, sur un corner de Sarabia, c’est lui qui s’est jeté pour prolonger dans les filets une tête de Kurzawa. Un but crucial qui a permis au PSG, mené depuis l’ouverture du score de Terrier trois minutes plus tôt, de ne pas commencer à douter.

#mbappe quand il a vu Marçal prendre le carton rouge pic.twitter.com/feeGKv7YQA — Yanistalone (@Yanisbinkss) March 4, 2020

On a ensuite revu par intermittence le côté plus sombre de Mbappé, celui parfois agacé et agaçant qui conteste les décisions arbitrales et râle sur ses coéquipiers comme sur ses adversaires. Heureusement, cela n’a pas duré et le crack de Bondy s’est chargé de dynamiter la défense rhodanienne après la pause. Il a d’abord été à l’origine du penalty concédé par Marçal – expulsé pour un deuxième jaune après sa main –, véritable tournant du match, en débordant sur l’aile gauche avant de centrer pour Cavani.

Chevauchée « ronaldesque » et cassage de rein sur Marcelo

Puis est venu le moment de grâce, dix minutes plus tard, un petit bijou qui tournera en boucle toute la semaine. Parti de son propre camp, Kylian Mbappé a enrhumé Bruno Guimaraes d’un passement de jambe supersonique, avant de se lancer dans une chevauchée « ronaldesque » (le Brésilien) et de casser le rein de Marcelo d’un crochet fulgurant, pour finir par aligner Anthony Lopes d’un bon vieux pointu. Quelques supporters parisiens historiques ont sans doute cru faire un bon 25 ans en arrière et revoir un certain George Weah.

6 - @KMbappe a marqué 6 buts lors de ses 4 derniers matches face à Lyon toutes compétitions confondues. Bourreau. #OLPSG pic.twitter.com/A4zm7kWR4w — OptaJean (@OptaJean) March 4, 2020

Mais si Mbappé a parachevé son œuvre avec un troisième but en toute fin de match, la question mérite néanmoins d’être posée : sa prestation ne serait-elle pas l’arbre qui cache la forêt ? Car jusqu’à la 60e minute et au combo penalty-carton rouge qui a définitivement tué les Lyonnais, le PSG avait souvent souffert collectivement face à un OL séduisant.

Sans Verratti, un vrai déficit créatif au milieu

Premier constat : le 4-4-2 de Thomas Tuchel (devenant un 4-2-4 en phase offensive) a paru assez bancal pendant une heure. Devant, Neymar n’a pas semblé très affûté physiquement et Cavani a manqué de chance, à l’image de sa superbe volée de l’extérieur du droit expédiée sur le poteau. Mais c’est surtout au milieu et en défense que se trouvent les sources d’inquiétude pour les Parisiens, une semaine avant la réception du Borussia Dortmund.

On en a ainsi eu la confirmation : sans la vista, la qualité technique et la capacité d’orienter le jeu de Marco Verratti, le PSG souffre d’un vrai déficit créatif. Problème : « Petit Hibou » sera suspendu pour le match retour et il faudra bien faire sans lui. En l’absence de l’Italien, la paire Gueye-Paredes a régulièrement subi et été dominée par le milieu à trois des Gones. Le cas du Sénégalais commence malheureusement à devenir compliqué et le formidable joueur qui avait marché sur le milieu du Real en phase de groupes semble aujourd’hui bien loin.

Hormis Marquinhos, les trois autres défenseurs n’ont pas été à la fête

Quant à la défense, celle-ci n’a pas donné toutes les garanties ce mercredi. Certes, Thiago Silva était blessé, Kimpembé suspendu… Mais hormis Marquinhos qui a plutôt tenu la baraque, les trois autres défenseurs n’ont pas été à la fête. Aligné aux côtés du « Marquis » en défense centrale, Kehrer s’est ainsi fait bouger par Toko-Ekambi et Dembélé, et la superbe feinte de corps de ce dernier, qui a laissé sur place le jeune Allemand pour envoyer Terrier au duel face à Navas, aurait pu être lourde de conséquences. Reste l’éternel souci des latéraux, avec un Kurzawa assez présent offensivement mais qui a perdu le ballon ayant conduit au premier but lyonnais, et un Meunier discret et souvent en difficulté contre Terrier.

Après le match, Thomas Tuchel s’est montré anormalement élogieux en conférence de presse, évoquant « une performance solide, sérieuse, concentrée » et un « résultat mérité et fantastique ». Langue de bois ? Volonté de préserver ses troupes ? Difficile de lire entre les lignes et de déterminer l’avis réel de l’entraîneur allemand. Pablo Sarabia, lui, a admis en zone mixte que « l’expulsion [de Marçal] avait décanté les choses ». Une chose est sûre, Paris a encore du boulot et il faudra sans doute montrer autre chose pour renverser le BVB la semaine prochaine.