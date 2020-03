Kylian Mbappé a été le grand bonhomme de cette demi-finale avec un triplé et des actions de grande classe. — PHILIPPE DESMAZES / AFP

Au Parc OL,

Le score est parfois trompeur. Devant un OL séduisant et parfois dominateur, les Parisiens ont dû attendre la dernière demi-heure pour faire la différence, contre des Lyonnais alors réduits à dix. Vainqueurs au Parc OL, les hommes de Thomas Tuchel retourneront au Stade de France le 25 avril prochain où ils tenteront de laver l’affront de l’an passé.

L’OL a longtemps fait jeu égal avec le PSG

On avait vu un premier aperçu contre la Juventus et l’ASSE. C’est désormais confirmé : l’OL actuel est métamorphosé et n’a plus rien à voir avec l’équipe moribonde des derniers mois. Au cours d’une splendide 1re mi-temps, où les deux équipes se sont rendu coup pour coup, les Gones ont tenu la dragée haute aux Parisiens. Ce sont même eux qui ont frappé les premiers, avec un plat du pied de Terrier (1-0, 11e), suite à une belle passe en retrait de Toko-Ekambi. Et même après l’égalisation de Mbappé (1-1, 14e), les Lyonnais auraient pu reprendre l’avantage grâce au même Terrier, qui s’est ouvert le chemin du but mais a buté sur Navas.

Penalty et expulsion, le tournant de la 60e minute

La 2e période a repris sur les mêmes bases, avec un ballon allant d’un camp à l’autre et un OL toujours aussi tranchant. Jeu en triangle, combinaisons à une touche de balle, renversements… Les hommes de Rudi Garcia ont multiplié les actions de classe, à l’image de deux finitions manquées de Dubois, après de belles séquences collectives. Mais à la 60e, un contrôle raté de Cavani envoyait le ballon sur la main de Marçal. Pas d’hésitation pour l’arbitre : penalty et deuxième jaune synonyme d’expulsion pour le latéral. Neymar ne s’est pas fait prier pour donner l’avantage au PSG.

Mbappé fait la différence mais le PSG ne rassure pas vraiment

Kylian Mbappé, très en jambes ce mercredi, a fait mal à la défense lyonnaise, une fois l’OL en infériorité numérique. Impliqué sur quatre des cinq buts parisiens, l’international français a d’abord ouvert le score en renard des surfaces, reprenant une tête de Kurzawa sur corner, avant d’être à l’origine de l’action du penalty, puis d’inscrire le troisième but sur un exploit personnel. Parti de son camp, il a effacé toute la défense rhodanienne à coups de crochets et feintes de corps, avant de battre Lopes d'un pointu des familles. Sarabia (1-4, 82e), puis encore Mbappé (1-5, 92e) ont ensuite donné au succès parisien une ampleur peu méritée. Mais la défense et le milieu du PSG n'ont pas vraiment rassuré, loin de là, et il faudra sans doute montrer autre chose pour renverser le Borussia Dortmund en 8e de finale retour de LDC.