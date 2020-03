Thomas Tuchel en conférence de presse à la veille de Lyon-PSG. — FRANCK FIFE / AFP

C’est le sujet qui occupe une bonne partie des esprits du côté du Paris Saint-Germain. En pleine période de trouble lié au développement du coronavirus en France, la ministre des Sports Roxana Maracineanu a confirmé que le 8e de finale retour de Ligue des champions PSG-Dortmund pourrait se jouer à huis clos.

Pour l’heure, rien n’est acté, ce qui n’a pas empêché les journalistes d’évoquer le sujet avec Thomas Tuchel à l’occasion de sa conférence de presse ce mardi. « Si ça se passe comme ça, bien sûr que ce serait un handicap », a déclaré le coach allemand à la veille de la demi-finale de Coupe de France au Groupama Stadium contre Lyon. « Mais il y a des choses plus importantes que le foot, on ne peut pas penser que c’est une île isolée. Rien n’est décidé, on doit attendre et être sérieux », a-t-il poursuivi.

PSG-Dortmund maintenu pour l'instant mais le huis clos est «une hypothèse» via @20minutesSport https://t.co/C4kWwHAFCZ — 20 Minutes Sport (@20minutesSport) March 3, 2020

De son côté, le club a tenu à rassurer ses supporters dans un communiqué et « confirme, à ce stade, que le match (…) se déroulera le mercredi 11 mars dans des conditions normales ». « Toutes les équipes du Paris Saint-Germain sont impliquées pour que le Parc des Princes soit prêt à accueillir les supporters attendus dans des conditions de sécurité sanitaires maximales », conclut le PSG. Jusqu’ici tout va bien…