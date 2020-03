David Belliard, Anne Hidalgo et Rachida Dati lors du débat sur LCI, le 4 mars 2020. — Jacques Witt/SIPA

Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

A onze jours du premier tour des élections municipales, le 15 mars, sept candidats à la Mairie de Paris ont débattu de leurs projets pour la capitale sur le plateau de LCI - en partenariat avec 20 Minutes et RTL – lors de l’émission « La grande confrontation ». Propreté, sécurité, bilan de la mandature actuelle… On a vérifié certaines affirmations avancées pendant cette soirée qui a opposé Anne Hidalgo (socialiste), Rachida Dati (LR), Agnès Buzyn (LREM), Cédric Villani (ex-LREM), David Belliard (EELV), Danielle Simonnet (LFI) et Serge Federbusch (soutenu par le RN).

Du fait de l’épidémie, 13 pays ont été contraints de fermer toutes leurs écoles, affectant la scolarité de plus de 290 millions d’élèves dans le monde, selon l’Unesco, qui parle d’un « chiffre sans précédent ». L’organisation de l’Onu pour l’éducation et la culture rappelle qu’il y a tout juste deux semaines la Chine, où le virus est apparu en décembre, était l’unique pays à avoir fermé ses écoles. L’Italie est le dernier pays à avoir fermé ses écoles pour tenter de freiner l’épidémie en décidant de fermer toutes les écoles et universités à partir de jeudi et jusqu’au 15 mars.

Le score est parfois trompeur. Devant un OL séduisant et parfois dominateur, les Parisiens ont dû attendre la dernière demi-heure pour faire la différence, contre des Lyonnais alors réduits à dix. Vainqueurs 5-1 au Parc OL, les hommes de Thomas Tuchel retourneront au Stade de France le 25 avril où ils tenteront de laver l’affront de l’an passé – soit contre son bourreau de 2019, le Stade Rennais, soit face à l’AS Saint-Etienne. Ce sera la sixième finale de Coupe de France consécutive du PSG, record battu !