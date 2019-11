Thomas Ruyant est désormais auxporte du top 10 sur son voilier Advens for Cybersecurity, dont 20minutes est partenaire. — Fred TANNEAU

Cap sur Salavador de Bahia ! Après huit jours de course, le duo Jérémie Beyou – Christopher Pratt domine toujours les débats à bord de leur embarcation Charal, dans la catégorie Imoca. La paire de skippers arrive au large des côtes du Cap-Vert avec plus de 71 nœuds d’avance sur Charlie Dalin et Yann Eliès (Apivia) à la lutte pour la deuxième place avec Charlie Enright et Pascal Bidegorry (11th Hour Racing).

Ruyant et Koch visent le top 10

Plus loin derrière, le bateau de Thomas Ruyant et Antoine Koch (Advens for Cybersecurity) « bombarde » avec en ligne de mire le top 10, à moins de 100 nœuds désormais. Le voilier dont 20 Minutes est partenaire avait connu un début de course délicat avec un arrêt au port du Havre à cause d’un problème mécanique. Depuis, les deux skippers ont entamé une folle remontée vers le top 10 et font partager leurs petits déboires du quotidien à travers des vidéos régulièrement postées sur Twitter.

La dernière en date faisait état d’un cours de chimie pour fabriquer de la résine afin de réparer des pièces endommagées. Le duo est maintenant au cœur des alizés après avoir traversé la dorsale, une chaîne montagneuse océanique. Espérons que les deux aventuriers gardent toute leur lucidité pour arriver à bon port, tandis que les rênes du voilier sont confiées à… une licorne (cf : la vidéo).