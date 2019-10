VOILE Après presque deux jours de course, l'équipage de Advens fotr cybersecurity, dont est partenaire 20minutes, a gagné dix places pour reprendre position dans le peloton

Thomas Ruyant (à g.) et Antoine Koch, à bord de Advens for cybersecurity, ont repris la mer après leur incident mécanique. — Fred TANNEAU

Mais où en sont les compétiteurs de la Transat Jacques Vabre, partis dimanche depuis le port du Havre ? Après plus de 40 heures de course, l’équipage composé de Jérémie Beyou et Christopher Pratt est en tête de la catégorie Imoca à bord de Charal.

Les rois des bovins devancent Apivia de 8 nœuds et 11th Hour Racing de 9 nœuds. La course est donc pour le moment extrêmement serrée à l’avant, tandis que Thomas Ruyant et Antoine Koch, à bord du bateau partenaire de 20minutes Advense for cybersecurity, se situent au cœur du peloton à la 18e place (à 90 nœuds de la tête).

Mal engagés après un problème mécanique et un arrêt forcé au port de Cherbourg, les deux skippers français ont repris leur route et sont passés « en mode chasse » pour effectuer une belle remontée au classement.

Thomas Ruyant se veut optimiste : « Là on est repartis et on bombarde ! », alors que les hommes en tête arrivent au large des côtes espagnoles.