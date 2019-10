FOOT ET PEOPLE Neveu de Shakira, Tarik Antonio Mebarak a signé au FC Andorra. Le club de la principauté d’Andorre appartient à Gérard Piqué, le mari de la chanteuse colombienne

Gérard Piqué et Shakira, pas mécontents d'avoir fait signer leur neveu au FC Andorra, le club racheté en décembre 2018 par le défenseur du FC Barcelone. — Greg Allen / AP / Sipa

Il joue en défense, porte le numéro 3 et il est très proche de Shakira. Non, il ne s’agit pas de Gerard Piqué, le défenseur du FC Barcelone et mari de la star colombienne (ce serait trop simple). Mais du bien moins connu Tarik Antonio Mebarak. Le neveu de la chanteuse, âgé de 18 ans, vient de faire ses débuts avec le FC Andorra.

Plus exactement, le jeune homme évolue avec la réserve du club de la principauté pyrénéenne, racheté en décembre dernier par Piqué, homme d’affaires autant que footballeur, via son groupe Kosmos. Le quotidien El Periòdic d’Andorra, qui révèle cette info à la frontière ténue du sport et du people, indique que Mebarak a disputé son premier match dimanche lors d’un succès sur Rialp FC (4-1) en Quarta Catalana, la quatrième division du championnat de Catalogne.

Passé par Miami

L’équipe fanion du club phare d’Andorre, avec laquelle le jeune joueur a déjà participé à quelques séances d’entraînement, a quant à elle été promue cette saison en troisième division espagnole.

Passé par les clubs colombiens de Barranquilla et de Santa Fe de Bogotá chez les juniors, le neveu de Shakira a également traîné ses crampons du côté de Miami. Il a encore beaucoup de chemin à parcourir avant d’espérer se faire un nom. Sans même parler d’évoluer un jour au Camp Nou, où le jeune homme a l’habitude d’aller applaudir son oncle par alliance.