Gerard Piqué appelle Neymar à se positionner publiquement. — Lynne Sladky/AP/SIPA

Deux ans après le désormais célèbre « se queda », Gerard Piqué a compris la leçon. En effet, quand les journalistes lui ont demandé de s’exprimer au sujet du cas Neymar, le défenseur barcelonais s’est montré beaucoup plus prudent. Mardi, en conférence de presse à Miami dans le cadre de la tournée du Barça aux Etats-Unis, l’international espagnol n’a pas lâché la moindre info concernant un retour du Brésilien en Catalogne. Il l’a en revanche exhorté à une prise de parole officielle afin de clarifier les choses et d’accélérer son rapatriement.

« Bien sûr que nous parlons avec lui, mais ce n’est pas le moment ni le lieu de dire de quoi nous discutons. C’est lui qui doit se manifester, sortir du silence pour donner son opinion, a-t-il déclaré. C’est un crack sur et en dehors du terrain. Nous attendons de voir ce qu’il va se passer. Je ne peux rien dire de plus. Vous connaissez ma relation avec lui et je serais enchanté de l’avoir avec nous. Mais il joue au PSG et mon opinion ne change rien ». Et c’est vrai qu’après des semaines d’un silence assourdissant, le numéro 10 du PSG pourrait être bien avisé de suivre le conseil de Piqué.