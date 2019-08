Leonardo, en avril 2019. — MARCO BERTORELLO / AFP

Leonardo serre la vis et annonce la couleur. Selon France Football, le nouveau directeur sportif du PSG aurait fixé les grandes lignes de conduite de la saison à venir en faisant signer à l'ensemble de ses joueurs et au staff technique un règlement intérieur de 35 pages. Dans ce code de bonne conduite figure, selon l'hebdomadaire, des règles bien précises comme l'interdiction de pratiquer certains sports considérés comme dangereux, de donner une interview sans l'accord du club ou l'impossibilité d'avoir recours à des staffs médicaux personnels. Ce qui ne devrait pas ravir Neymar, qui est entouré par sa garde médicale personnelle depuis deux ans en plus des médecins du club.

Selon une source citée par France Football, c'est « la volonté du club de durcir le ton, ils ont pris Leo pour ça ». La fin des vacances au PSG? On verra ça, mais Leonardo compte visiblement changer le club de l'intérieur.