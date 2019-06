A Roland-Garros,

Vous avez passé l’après-midi dans une grotte ou dans une autre zone blanche ? Pas de problème, 20 Minutes vous résume cette journée à Roland-Garros.

Du vent, de la terre dans les yeux… Les conditions étaient tout sauf idéales pour le match le plus attendu de cette quinzaine : la demi-finale entre les éternels rivaux Rafael Nadal et Roger Federer. Mais la météo n’a pas joué sur la logique. Comme lors de leurs cinq rencontres précédentes Porte d’Auteuil, l’Espagnol a dominé le Suisse. Sans frémir (6-3, 6-4, 6-2).

Nadal et ses douze finales : "Si je l'ai fait moi, et je me considère comme une personne normale, c'est que ça pourra encore arriver. Un tas de facteurs l'ont rendu possible, parmi eux, mes qualités et de la chance. Mais je répète que pour l'heure je n'y pense pas trop." #RG19