Rafael Nadal — Michel Euler/AP/SIPA

De notre envoyé à Roland-Garros,

Les années sont passés, le constat est le même : Rafael Nadal est beaucoup trop fort pour Roger Federer sur terre battue. Le tenant du titre s’est imposé en trois manches vendredi sur un court Philippe Chatrier agité par les bourrasques de Miguel (la tempête), et se qualifie ainsi pour sa troisième finale de rang à Roland-Garros. C’est la première victoire de l’Espagnol sur son grand rival depuis 2014.

Le 39e Fedal de l’histoire n’aura donc pas été le plus grand, malgré un début de match disputé où les protagonistes ont peiné à garder leurs services (quatre breaks pour Nadal et deux pour Federer dans les deux premiers sets). C'est d'ailleurs dans la deuxième manche, à 4-4 et 40-0 pour l'Helvète, que le match a définitivement basculé. Le Suisse a concédé neuf points de suite, laissé le set à Rafa et par la même occasion toute chance de réaliser l’exploit. La fin du match aura été une formalité pour le numéro 2 mondial. Beaucoup de vent pour pas grand-chose, finalement.