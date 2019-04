Manchester City prend sa revanche sur Tottenham — AFP

Cette fois, il n'y a pas eu de score record, de but refusé à la VAR à la dernière seconde et de torrents de larme. Trois jours après leur match épique en Ligue des champions, Manchester City et Tottenham se retrouvaient en Premier League et tout le monde était un peu fatigué. Ce qui n'a pas empêché les Cityzens de prendre leur revanche et de l'emporter 1-0, grâce à un but du jeune milieu de terrain Phil Foden en début de match.

Grâce à cette victoire, les hommes de Pep Guardiola reprennent la tête de la Premier League en attendant le déplacement de Liverpool, dimanche, à Everton. Les Cityzens ont aussi un match en retard à jouer, mercredi contre Manchester United.