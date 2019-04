L'association des joueurs professionnels anglais a lancé une campagne de lutte contre le racisme sur les réseaux sociaux. — Twitter / @PFA

En Angleterre, comme en Italie ou en France, on parle beaucoup de racisme dans le sport en ce moment. Le joueur de Manchester City, Raheem Sterling, l’un des footballeurs victimes de ce fléau, est obligé de monter régulièrement au créneau. Le défenseur de Tottenham Danny Rose, a lui déclaré qu’il avait « hâte d'en finir avec le foot » pour ne plus rien avoir à faire avec ce milieu. Pour soutenir les victimes, et marquer le coup, l’association des footballeurs professionnels anglais a appelé au boycott des réseaux sociaux ce vendredi, depuis 10 heures le matin et pour 24 heures.

#Enough



We are making a stand against racist abuse.



We recognise that our platforms come with responsibility, and so we are using our voice to stand against racist abuse.



Together, we are calling on social media platforms and footballing bodies to do more! pic.twitter.com/GT9EQjnVM4 — PFA | Professional Footballers' Association (@PFA) April 19, 2019

Voilà ce que dit le message : « Nous prenons position contre les abus racistes. Nous reconnaissons que nos comptes sociaux impliquent une responsabilité donc nous utilisons notre voix pour s’opposer aux abus racistes. Ensemble, nous appelons les réseaux sociaux et les instances du football à agir davantage ! »

Cette initiative a été largement relayée par les joueurs et les instances.

L’UNFP, équivalent de la PFA en France, y a également apporté son soutien.