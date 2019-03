VIDEO. Piqué chambre le Real en évoquant sa vie sexuelle

Le Barça de Piqué l'a emporté sur la pelouse du Real Madrid de Benzema (0-1), le 2 mars 2019 en Liga. — OSCAR DEL POZO / AFP

Gerard Piqué trouvera toujours une bonne façon de chambrer le Real Madrid.

Invité de l’émission La Resistencia, le défenseur du FC Barcelone s’est vu poser une drôle de question de la part de David Broncano, le présentateur : « Tu as fait l’amour combien de fois au cours du dernier mois ? » Piqué ne pouvait pas laisser passer un si bel hameçon : « En comptant les fois au Bernabéu ? »

Piqué faisait évidemment référence aux deux victoires du Barça au Bernabéu, en demi-finale retour de coupe du Roi fin février (3-0), et en championnat (1-0), moins d’une semaine plus tard.

Parce qu'il n'y a pas que le Real dans la vie, le défenseur catalan en a ensuite placé une pour l’Espanyol Barcelone, l’autre rival du Barça. Quand le présentateur lui a demandé combien d’argent il avait, Piqué a répliqué avec un très sobre « question patrimoine, c’est plus que le budget de l’Espanyol ». C’était gratuit, et ça lui a visiblement fait plaisir. Quand on lui montre en graphique les budgets des différents clubs espagnols et qu’on lui dit que le budget de l’Espanyol s’élève à 57 millions d’euros, Piqué répond : « Non, c’est pas 57 millions. C’est beaucoup plus. »

— ¿Cuánto dinero tienes?

Mais ce n’est pas tout. Selon Eurosport, « lorsque le présentateur de l’émission lui a demandé s’il pouvait donner un penalty au rival, il a répondu qu’il "faudrait déjà qu’il puisse arriver jusqu’à la surface de réparation". » Le prochain match entre le Barça et l’Espanyol, ce sera samedi. On a déjà hâte.