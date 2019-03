Ce n'est pas tous les jours qu'Anthony Lopes a l'occasion face à Lionel Messi. — Kieran McManus/BPI/REX/Shutterstock/SIPA

La descente aux enfers du Real Madrid​ depuis le départ de Cristiano Ronaldo doit donner quelques sueurs froides aux dirigeants du Barça, ou du moins leur montrer les erreurs à ne surtout pas commettre dans un futur proche. Ainsi, selon le Mundo Deportivo, toujours bien informé sur les coulisses du champion d’Espagne, le Barça songerait (déjà) à la prochaine prolongation de Lionel Messi.

Il y a pourtant le temps de voir venir, puisque le quintuple Ballon d'Or est encore sous contrat jusqu’à l’été 2021, mais Bartomeu, dont le mandat à la présidence se terminera la même année, souhaite prolonger l’Argentin afin de ne pas laisser son club en galère avec une nouvelle équipe aux manettes, s’il devait ne pas se représenter. (En vrai, il veut se représenter face aux Socios en leur disant « regardez je vous ai amené la prolongation de Messi sur un plateau »).

Bref, l'idée est d'assurer la présence de Messi au Barça jusqu'à ses 36 ans, à l’été 2023, sans mégoter sur le prix. Cela ne sera pourtant pas gratuit : selon les révélations des Football leaks en 2018, le salaire brut de Leo atteindrait 100 millions bruts par an. Et encore, ce sont des fuites qui se basent sur un contrat préliminaire, et non celui véritablement paraphé par la star.