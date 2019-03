La joie des Nantais sur le but de Mance. — Sebastien SALOM-GOMIS / AFP

La saison du FCN recèle encore un peu de saveur. A priori à l’abri d’un accident en Ligue 1 (14e avec 11 points d’avance sur le barragiste), les Canaris sont toujours en course en Coupe de France. Victorieux (2-0) sans vaciller de Vitré (N2), ce mercredi soir, à Laval, les hommes de Vahid Halilhodzic devront éliminer le PSG au Parc des Princes, le mercredi 3 avril, pour espérer retourner au Stade de France.

Une qualif pliée à la pause

Temps très pluvieux, pelouse détrempée, ambiance Coupe de France… Ce match à Laval avait tout d’un traquenard. Nantes n’est absolument pas tombé dedans. Contrairement à dimanche (0-0 à Guingamp), Vahid Halilhodzic avait choisi d’aligner une équipe joueuse. Devant le duo Touré-Rongier, Eysseric, Boschilia et Limbombe étaient chargés d’alimenter en ballon Mance. Plus techniques, les Nantais s’installaient dans le camp vitréen et trouvaient deux fois la faille par Boschilia (25e) et Mance (44e). Le deuxième but était d’ailleurs consécutif à une magnifique action collective amorcée par le Croate, titulaire et buteur pour la première fois.

Les Canaris enfoncent le clou ! Parfaitement servi par Eysseric, Mance fait trembler les filets au terme d'un joli mouvement collectif. Nantes 2, Vitré 0 ! #ASVFCN pic.twitter.com/56LPNVg9NG — Eurosport.fr (@Eurosport_FR) March 6, 2019

Vitré à mi-temps

Trop timorés ? Inhibés par l’événement ? Ou tout simplement deux ou trois crans en dessous ? Vitré, pensionnaire de N2 et auteur d’un formidable parcours, n’aura finalement existé dans ce match qu’en deuxième période. Plus incisifs dans les duels, les Bretons auraient même pu relancer le suspense sur deux frappes à l’entrée de la surface - la première de Gros (59e) et la seconde de Duval (62e). Sur celle-ci, Dupé était obligé de détourner le ballon en corner. A la 76e, le portier nantais était aussi très vigilant sur une frappe de Billy dans un angle compliqué. Seules petites frayeurs pour des Nantais, qui ont géré à leur rythme la deuxième mi-temps.

Rendez-vous au Parc le 3 avril pour le FCN

La LFP avait tout anticipé. Dans la journée de mercredi, l’instance du foot avait déjà annoncé dans le calendrier du PSG une rencontre supplémentaire : Paris-Nantes, le mercredi 3 avril.

Bonjour @LFPfr . On joue quand même le match ou le @FCNantes peut rentrer tranquillement à la maison ? Prévenez moi, je comptais commenter la rencontre ... #ASVFCN #CDF pic.twitter.com/xRTr6qiQVh — Clément Brossard ✏ (@Clem_Brossard) March 6, 2019

Douze ans après, les Canaris vont donc rejouer une demi-finale de Coupe de France, la dernière remontant à 2007 et une lourde défaite (3-0) à Marseille. Et une deuxième demi-finale de Coupe (la Ligue cette fois-ci) contre le PSG. Le 4 février 2014, la formation de Der Zakarian s’était inclinée à la toute dernière minute (1-2) à la Beaujoire…