Toujours aucune trace de Dave Ibbotson. Des recherches pourraient reprendre la semaine prochaine pour tenter de localiser le corps du pilote de l’avion qui transportait le footballeur Emiliano Sala, décédé dans le crash de l’appareil dans la Manche en janvier, a annoncé mardi sa famille.

Les proches du pilote britannique, David Ibbotson, ont dit espérer que des opérations de recherche sous-marines puissent démarrer « au début de la semaine prochaine », sur le site de financement participatif Gofundme. Un survol des zones côtières sera également organisé.

Une cagnotte en ligne avait déjà permis à la famille du pilote de lever mardi près de 250.000 livres (plus de 287.000 euros) pour financer ces recherches.

Le petit avion privé qui emmenait Emiliano Sala, 28 ans, rejoindre son nouveau club de Cardiff (Pays de Galles) depuis Nantes s’était abîmé en mer le 21 janvier. Son corps avait été récupéré le 7 février dans l’épave de l’avion, à une vingtaine de kilomètres au nord de l’île anglo-normande de Guernesey.

L’appareil avait été localisé à la suite de recherches menées par une société privée, Blue Water Recoveries, mandatée par la famille de l’attaquant et financée par une levée de fonds en ligne, après l’arrêt des opérations de secours officielles.

Aucune trace du pilote, David Ibbotson, 59 ans, n’avait été retrouvée, et les recherches avaient été interrompues en raison des mauvaises conditions météorologiques.

« J’assiste la famille du pilote David Ibbotson dans l’espoir de localiser son corps », a commenté David Mearns, le dirigeant de Blue Water Recoveries, sur Twitter.

I have been assisting the family of pilot David Ibbotson to hopefully locate his body. This search is technically very different to the underwater search for the Piper Malibu aircraft. It is dependent on good weather, neap tides and flight permits. The family needs space to plan.