Le maillot de Sala derrière le but de Tatarusanu avant le match. — LOIC VENANCE / AFP

« Cardiff savait tous des détails du vol et de qui l’avait organisé ». Alors que le club de Premier League évalue ses options juridiques pour savoir s’il est dans l’obligation contractuelle de verser au FC Nantes les 17 millions convenus au moment du transfert, et qu’il envisage notamment de lancer une procédure pour négligence contre le club français, Willie McKay est sorti du bois.

Le dernier adieu à Emiliano Sala, chez lui en Argentine https://t.co/pTX34fvZgJ — 20 Minutes (@20Minutes) February 16, 2019

L’agent britannique, qui a œuvré pour permettre le départ de Sala pour Cardiff avant sa disparition en mer le 21 janvier dernier, s’exprime dans la presse britannique « sérieuse » (The Times et The Telegraph), pour démentir les accusations du club gallois.

Ils sont en train d’essayer de reporter la faute sur moi mais je n’ai rien caché. Je serai entièrement transparent sur toutes les questions soulevées par ce transfert. Ils veulent me faire porter le chapeau mais je leur ai dit que j’étais prêt à faire une conférence de presse pour tout expliquer. Cardiff savait tous des détails du vol et de qui l’avait organisé. La preuve, l’agent de liaison du club l’attendait à l’aéroport. »

Cardiff explique pourquoi il ne veut pas (encore) payer Nantes pour Sala https://t.co/wcNMT0ZOiq — 20 Minutes (@20Minutes) February 12, 2019

McKay, qui a fourni une chronologie des faits au Times, ajoute qu’il a organisé au total neuf vols en l’espace de six semaines pour conclure le dossier Sala, emmenant notamment le manager de Cardiff à La Beaujoire pour assister à Nantes-Marseille. L’agent nie en revanche toute responsabilité sur le choix des pilotes.