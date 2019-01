Joueurs et supporters vont rendre hommage à Sala disparu il y a une semaine. — SEBASTIEN SALOM GOMIS/SIPA

Les Canaris retrouvent la Beaujoire un peu plus d’une semaine après la disparition d’Emiliano Sala.

Différents hommages vont avoir lieu, ce mercredi soir, lors de Nantes-Saint-Etienne.

Emiliano Sala, dont l’avion a disparu lundi 21 janvier au-dessus de la Manche, sera dans tous les esprits ce mercredi soir (21 h), à la Beaujoire, lors de Nantes-Saint-Etienne. L’affiche vintage sera le premier match des Canaris depuis la disparition de l’Argentin. « Il faut qu’on soit beaucoup plus forts que l’émotion. […] Il ne faut pas qu’on explose, pas qu’on craque… », espère l’entraîneur Vahid Halilhodzic. A la Jonelière, un psychologue a proposé ses services pour soutenir joueurs et salariés. « Tout le staff est attentif. On fait passer beaucoup de sagesse, beaucoup de paroles positives », selon Halilhodzic, qui est très marqué par le drame étant très proche d’Emiliano Sala.

Ce mercredi soir, différents hommages à Sala, organisés par le FCN, vont avoir lieu lors de la rencontre contre les Verts. « Tout a été préparé en accord avec la famille, rappelle le club nantais, qui est en contact très régulier avec la maman et la sœur de Sala. Ce ne sont que des messages d’espoir et de soutien pour Emiliano et sa famille. »

Aucune minute de silence ou d’applaudissements à la demande de la famille

Aussi, « parce qu’il a porté avec passion et avec fierté le maillot nantais durant quatre saisons, les joueurs porteront eux aussi face à Saint-Étienne la tunique jaune floquée "Sala", avec, en dessous de leur numéro, le message "Animo Emi" ("Courage Emi"). »

Il n’y aura ni minute de silence, ni de minute d’applaudissements en respect pour la famille qui garde encore un espoir, le corps n’ayant pas été retrouvé.

Une bâche où figurera son portrait sera posée dans le rond central durant tout l’avant-match. Les Canaris s’échaufferont avec un tee-shirt à l’effigie de l’Argentin, avec inscrit « On t’aime Emi ». L’avant-match sera marqué par la diffusion sur les écrans géants de photos et vidéos retraçant les quatre saisons au FC Nantes de Sala.

Un brassard vert, couleur de l’espoir

Par ailleurs, un tifo dans tout le stade sera dressé, et il n’y aura pas de musique pour l’entrée des joueurs afin que l’ensemble du stade reprenne le chant à sa gloire. Enfin, durant toute la rencontre, les Jaune et Vert arboreront un brassard vert, couleur de l’espoir.

Le FCN rappelle « à ses supporters qu’ils peuvent, s’ils le souhaitent, déposer des fleurs, des bougies, des mots devant le portrait d’Emiliano Sala, affiché au pied du Stade de la Beaujoire ».